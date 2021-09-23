Кемерово, 23 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 23 сентября, за прошедшие сутки выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 162 случая.

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«Новокузнецк — 29, Кемерово — 25, Белово — 15, Междуреченск — 15, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — восемь, Мыски — восемь, Осинники — восемь, Новокузнецкий МР — восемь, Юрга — семь, Киселевск — пять, Калтан — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Беловский МО — три, Гурьевский МО — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МО — один, Тайга — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 167 пациентов выздоровели, четверо скончались.