Сеул, , 10:42 — REGNUM Представители США и Южной Кореи с 27 по 28 сентября проведут в Сеуле 20-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, южнокорейскую сторону представит заместитель министра обороны Ким Ман Ги, а американскую — заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии Сиддхарт Мохандас.

Известно, что представители двух стран обсудят основные вопросы совместной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове и координацию политики в отношении КНДР, а также условия передачи оперативного контроля южнокорейским войскам в военное время и сотрудничество в сфере обороны.

Напомним, что южнокорейско-американский диалог по совместной обороне проводится два раза в год с 2011 года.