Москва, 23 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Основным фактором, который способствует росту мирового спроса на нефть, является восстановление мировой экономики и сохранение высоких темпов роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Именно этот фактором стал основным в быстром восстановлении спроса в 2020—2021 гг. по сравнению с минимальными значениями во II квартале 2020 года. Ограничивающим фактором является текущая достаточно высокая цена, которая влияет на готовность потребителей предъявлять дополнительный спрос на нефтепродукты. Чем выше цены, тем сильнее будет реагировать спрос», — сказал Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов объяснил, что на мировой спрос на нефть все сильнее влияет распространение электрического транспорта.