Москва, , 10:41 — REGNUM Новыми обвинениями в адрес гражданина РФ в рамках расследования «дела Скрипалей» Великобритания пытается отвлечь общественность от бегства из Афганистана США и их союзников. Об этом ТАСС заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И, кроме того, в свете последних афганских событий это еще, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании», — сказал Нарышкин.

По его словам, таким способом британские представители пытаются отвлечь общественность «от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира».