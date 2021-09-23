Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Ростовской области полиция ищет свидетелей и очевидцев ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария с трагическим исходом произошла около 12:30 мск 7 августа. На участке автодороги Чалтырь — Александровка в границах Мясниковского района столкнулись «КамАЗ» 55 111 и Kia Rio. В результате аварии женщина-водитель иномарки погибла на месте.

«При наличии записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено данное ДТП, просьба предоставить запись», — обратились к жителям Ростовской области сотрудники полиции.