Анже, Франция, 23 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Болельщики футбольных клубов «Анже» и «Марсель» устроили массовую драку после матча седьмого тура чемпионата Франции. Об этом 23 сентября сообщает RMC Sport.

Amshudhagar Драка

Отмечается, что после финального свистка фанаты «Марселя» прорвались на поле и побежали к болельщикам «Анже». В итоге все они оказались на поле и устроили драку, в ходе которой повредили оборудование стадиона.

Сам матч завершился без забитых голов — 0:0.

Напомним, во время матча третьего тура «Ницца» — «Марсель» произошла массовая драка после того, как полузащитник «Марселя» Димитри Пайет бросил брошенную в него бутылку обратно на трибуны.

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