Лондон, 23 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Британский инди-поп дуэт Oh Wonder анонсировали новый альбом «расставание» под названием «22 Break», выпустив вместе с объявлением одноименную песню в качестве ведущего сингла, сообщает группа в своем твиттере.

Эдвард Мунк. Расставание. 1896

После того, как дуэт предвещал свое возвращение в социальных сетях, они опубликовали новый сингл «22 Break», заявив в твиттере, что их поклонников ждет необычная пластинка. «Мы чуть не расстались в прошлом году», — пишет дуэт. «Это звучит грустно, но это правда. «22 Break», возможно, первый альбом о расставании в истории, написанный и записанный с человеком, с которым ты расстаешься. Это неудобно, это уязвимо, но это также спасло нас».

https://twitter.com/OhWonderMusic/status/1440707470834507776

В грядущий альбом дуэта войдет 11 песен, релиз назначен на 8 октября. Их последний полноформатный релиз «No One Else Can Wear Your Crown» вышел в 2020 году.