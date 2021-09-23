Токио, 23 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Ещё 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции передаст Япония развивающимся странам. Об этом японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил во время онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Kyodo News.

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Суга пообещал, что общее количество распределенных Японией вакцин составит 60 млн доз. Другие страны также получат оборудование для хранения и транспортировки полученных препаратов.

Япония ещё в июне начала поставлять вакцину от компании AstraZeneca, произведённую на своей территории, в ряд стран. В их числе Индонезия, Вьетнам, Малайзия и Таиланд.

Жителей Японии прививают вакцинами Moderna и Pfizer. Препарат AstraZeneca тоже используют, но в случаях, когда пациенты не переносят компоненты других вакцин или получили первую дозу этого препарата за границей. В целом власти избегают вакцинации препаратом от AstraZeneca, чтобы исключить случаи возникновения тромбоза у молодых пациентов.

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