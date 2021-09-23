Оренбургский район, Оренбургская область, 23 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области недалеко от поселка Чкалов на территории Оренбургского района обнаружен опасный снаряд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авиационная бомба

По данным ведомства, работник крестьянко-фермерского хозяйства проинформировал правоохранителей о том, что на месте высохшего пруда увидел предмет, похожий на авиационную бомбу. Впоследствии сотрудники Росгвардии подтвердили предположение о бомбе.

Сейчас опасная зона оцеплена. Проводятся работы по эвакуации снаряда для уничтожения.