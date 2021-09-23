Москва, 23 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Москве транспортные системы станут беспилотными, сообщил ректор РТУ МИИТ Александр Климов.

Theautofuture.com В беспилотной машине

«Транспортные системы будущего станут беспилотными, — рассказал Климов порталу мэра и правительства Москвы. — Чтобы перевозить больше пассажиров и грузов, мы должны максимально сокращать интервалы движения поездов, автомобилей, судов. Чем короче интервалы движения, тем больше оснований передать управление цифровой системе».

По его словам, развитие беспилотных технологий предопределено и в автомобильном транспорте, однако для этого нужно совершенствовать инфраструктуру — дороги будущего должны обладать интеллектом.