Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Жительницу Ростова-на-Дону, воспитывающую троих детей в одиночку, переселили из маневренного фонда в коммунальную квартиру в аварийном доме. Эту информацию проверят донские следователи, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потолок осыпается

Дом, в котором проживает многодетная мать, якобы признали аварийным в 2012 году. В квартире с потолка падает штукатурка, отсутствуют свет и газ. У женщины есть загородный летний домик, но он не подходит для проживания. По словам ростовчанки, власти пообещали переселить её с детьми, но затем сообщили, что жилья для семьи нет.

Следователей заинтересовала сложившаяся ситуация. Назначена доследственная проверка.