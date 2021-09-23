Якутск, , 10:41 — REGNUM Заявления, которые подали после выборов в Госдуму РФ в избирательную комиссию Якутии региональные отделения партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду», оставлены без удовлетворения. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы центризбиркома республики Иван Андросов.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, жалобы были адресованы территориальным избиркомам, они уже рассмотрены и признаны несостоятельными. Иван Андросов также пояснил, что результаты выборов утверждены, все протоколы подписаны и отправлены в Москву.

«Относительно жалоб… Они адресованы не центральной избирательной комиссии, а территориальным избирательным комиссиям. Те ТИК, в чей адрес поступили жалобы от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», они рассмотрены и определены несостоятельными», — отметил Иван Андросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республике, по итогам которого первое место заняли КПРФ и её кандидат-одномандатник.