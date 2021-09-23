Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно относиться к кризису в Гаити в качестве важнейшего приоритета для решения. Об этом в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Доминиканы Луис Абинадер.

Гаити

«Ситуация в Гаити может выходить за пределы этой страны, и это влияет на безопасность в регионе. Мировое сообщество должно раз и навсегда принять вопрос кризиса в Гаити как один из важнейших приоритетов», — сказал Абинадер.

По его словам, Доминикана продемонстрировала, что будет и в даьнейшем «проявлять солидарность и стремиться к сотрудничеству с гаитянским народом», при этом он подчеркнул, что «нет и никогда не будет исключительно «доминиканского» решения кризиса в Гаити».

Абинадер подчеркнул, что одним из главных пунктов в вопросе стабилизации ситуации в Гаити является борьба с преступностью и обеспечение безопасности — именно эти пункты должны создать условия для проведения прозрачных и честных выборов: «Вместе с новоизбранным правительством в качестве законного собеседника должен быть подготовлен всеобъемлющий план экономического и социального развития при поддержке международного сообщества».