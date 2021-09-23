* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Житель Дагестана обвинен в участии в террористической организации. Присягнувшему на верность главарю ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынесли приговор в Южном окружном военном суде в городе Ростове-на-Дону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Под следствие по делу о терроризме Шамиль Абдулмеджидов попал, когда он уже отбывал наказание за кражу в колонии Ставропольского края. Именно оттуда он записал видео с помощью телефона о верности лидеру международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оно было отправлено одному из членов преступной организации.

Суд вынес Абдулмеджидову приговор — по совокупности наказаний вместе с уже имеющимся у него сроком за кражу он получил 12 лет и один месяц колонии строгого режима.