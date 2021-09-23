Новосибирск, 23 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области появятся ещё две тысячи контейнеров для раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за счёт средств федерального бюджета. А муниципалитеты за счёт региональных субсидий ликвидируют ещё восемь несанкционированных свалок. В регионе совершенствуется система обращения с отходами производства и потребления, подчеркнули в областном правительстве.

Patrick Раздельный сбор мусора

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области проводит работу по развитию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки ТКО. Как сообщил глава регионального МинЖКХ Денис Архипов, сейчас на территории области действует шесть предприятий по обработке ТКО и установлено 2668 контейнеров для раздельного сбора. За 2,5 года их количество увеличилось уже в 5,5 раза. При этом регион вошёл в число 46 субъектов РФ, которым в 2021 году предоставляются дополнительные средства федерального бюджета на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Ориентировочный объём средств составит 39 миллионов рублей, что позволит приобрести около 2 тысяч новых контейнеров для раздельного сбора.

Кроме того, Денис Архипов сообщил, что министерство ведёт подготовку документов для получения бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Татарске, Куйбышеве, Тогучине, Каргате. Отправка заявки планируется до конца сентября.

Как прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в рамках областной госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до начала 2019 года, в первую очередь свалок, в отношении которых имеются судебные решения или соответствующие предписания органов прокуратуры и государственных контрольно-надзорных органов. В июле 2021 года на эти цели выделены средства областного бюджета в размере более 36 млн рублей. Планируется ликвидировать восемь свалок в восьми муниципальных районах области. В настоящее время органами местного самоуправления ведется подготовка к проведению конкурсных процедур на определение подрядчиков для выполнения работ по ликвидации свалок.