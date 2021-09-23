Уфа, 23 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Уполномоченным по правам ребенка в Башкирии стала Ольга Панчихина. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей, Москва

Сообщается, что депутаты госсобрания региона назначили Ольгу Панчихину на должность уполномоченного по правам ребенка в Башкирии. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Панчихиной в парламент республики.

Перед голосованием депутаты задали ей вопросы об образовании, о мерах по укреплению здоровья детей, о защите их от буллинга, об обеспечении жильем детей-сирот и другие.

В результате за назначение Ольги Панчихиной проголосовали 96 депутатов. При этом десять депутатов были против назначения, а один депутат воздержался.

«После голосования новый омбудсмен произнесла присягу, с этого момента Уполномоченный по правам ребенка считается вступившим в должность», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель госсобрания республики Константин Толкачев сообщал, что у Ольги Панчихиной есть большой опыт общественной работы, она возглавляла Общественную палату Башкирии. Сейчас Панчихина ведет активную работу и является автором различных проектов в социальной сфере.