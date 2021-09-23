Вашингтон, 23 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Американская актриса Николь Ричи загорелась во время задувания свечей на торте. Инцидент был записан на видео, который артистка опубликовала 22 сентября в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Николь Ричи

https://www.instagram.com/p/CUGoiAQJe-5/

Артистка наклонилась к праздничному десерту, отчего у неё загорелись волосы. «Чтож… пока что 40», — подписала она ролик, добавив эмодзи в виде огня.

ИА REGNUM напоминает, что Николь Ричи является актрисой, продюсером и певицей. Она приобрела популярность после участия в реалити-шоу «Простая жизнь» в 2003 году.