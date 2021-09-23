Кызыл, 23 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. СМИ назвали имя потерпевшего, которого обнаружили ранее с колото-резанными ранами рядом с телом убитой супруги. Им оказался бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол, сообщает ТАСС.

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Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в её собственной квартире 22 сентября. Её супруг в настоящее время госпитализирован в больницу.

Добавим, что Юрия Тыт-оол в июле 2016 он был арестован и снят с должности. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году его признали виновным в совершении мошенничества и приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

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