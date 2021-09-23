Москва, 23 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. На мировой спрос на нефть все сильнее влияет распространение электрического транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Напрямую введение платы за выбросы не сильно сказывается на спросе на нефть, — сказал Салихов. — Это в большей степени касается ископаемых источников, которые используются при производстве электричества. В первую очередь, это уголь, который характеризуется максимальными выбросами CO2, в меньшей степени — природный газ. На мировой спрос на нефть большее влияние оказывает повышение топливной эффективности, постепенное распространение электрического транспорта, а также планируемые запреты на продажи и использование двигателей внутреннего сгорания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года уже в 2022 году.