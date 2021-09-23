Сидней, Австралия, 23 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. За последние 24 часа в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 1 063 новых случая заражения коронавирусом и шесть случаев смерти от COVID-19. Выступая на пресс-конференции 23 сентября, главный педиатр штата Новый Южный Уэльс доктор Мэтт О'Мира объявил, что в настоящее время министерство здравоохранения штата разрабатывает план вакцинации от COVID-19 детей младше 12 лет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По данным министра здравоохранения Нового Южного Уэльса Бреда Хаззарда, на 23 сентября 83,6% жителей Нового Южного Уэльса получили первую дозу вакцины, 55,5% считаются полностью вакцинированными.

«Пройдет еще какое-то время, прежде чем будет принято решение о программе вакцинации детей до 12 лет. Испытания все еще продолжаются, чтобы определить правильную дозу и нужное количество доз … А до тех пор маленькие дети полагаются на свои семьи, чтобы защитить себя от COVID-19», — отметил главный педиатр штата доктор Мэтт О'Мира.