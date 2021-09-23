Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» в очередном матче чемпионата России среди команд Суперлиги 2021/2022. Встреча в Астрахани завершилась с результатом 35:26 в пользу хозяек площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской команды.

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«В первом тайме мы решили играть в быстром темпе. Хочу отметить моего коллегу, главного тренера «Астраханочки», его команда по-настоящему боролась. Мы планировали «закончить» игру ещё в первой половине, но наши соперницы сражались и не давали нам этого сделать. Астраханки играли в том же стиле, что и наш следующий соперник «Ференцварош». Гандболистки быстрые, техничные, действуют на высоких скоростях», — прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Впереди у подопечных Юханссона матч Лиги чемпионов против чемпиона Венгрии — клуба «Ференцварош». Игра состоится в Ростове-на-Дону 25 сентября.

ИА REGNUM сообщало, что в четвёртом матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу «Ростов-Дон» уступил тольяттинской «Ладе» со счётом 30:31.