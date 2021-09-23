Абакан, , 10:26 — REGNUM Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов 23 сентября встретился с вновь избранным депутатом Госдумы от региона Сергеем Соколом («Единая Россия»).

Валентин Коновалов и Сергей Сокол Пресс-служба главы РХ

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, Коновалов поздравил Сокола с избранием. Он подчеркнул, что окончательное решение ряда важных для Хакасии вопросов «невозможно без изменения федерального законодательства».

»Вопросов много. Важно сейчас собраться и «продавить» всё-таки ряд законодательных инициатив, потому что люди ждут», — подчеркнул Коновалов.

Сокол отметил, что в ходе избирательной кампании «много ездил по территориям республики». «Проблем действительно много. Уверен, что в диалоге с правительством, Госдумой, федеральными органами пути решения будут найдены», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября 2021 года в Хакасии состоялись выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Сергей Сокол был избран депутатом Госдумы нового созыва по одномандатному избирательному округу № 35 (Хакасия) с результатом 28,97%. Получивший второе место кандидат от КПРФ Валерий Старостин набрал 22,51%.

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