Мельбурн, Австралия, 23 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Крупные телевизионные вещатели добились права продолжать ведение репортажей над центральным деловым районом Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) для трансляции протестов с воздуха. Журналисты продолжат освещать протесты с использованием вертолетов до тех пор, пока не будет назначено судебное заседание по данному вопросу на следующей неделе. Об этом 23 сентября сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

Ранее такие крупнейшие австралийские телеканалы, как Nine, Seven и ABC, выступили с заявлением против Управления по безопасности гражданской авиации, которое предоставило полиции Виктории право временно ограничивать пролеты в воздушном пространстве Мельбурна после того, как в столичном мегаполисе вспыхнули ковид-просты и беспорядки.

Согласно ограничениям, вертолеты СМИ должны были получать разрешение полиции на пролет над центральным деловым районом города и отложить публикацию аэрофотоснимков как минимум на один час.

До того, как 23 сентября началось судебное дело, вертолеты СМИ вообще не допускались к центральному Мельбурна без разрешения полиции. Теперь действие запрета временно приостановлено.