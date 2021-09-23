Бруклин, США, 23 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Американская инди-рок/пост-панк группа Beach Fossils сообщила, что готовит новый проект, в котором переосмыслит свой старый материал в форме джазовых баллад, информирует группа в своем твиттере.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Альбом-ремиксов получил название «The Other Side Of Life» и был объявлен вместе с выходом лид-сингла «This Year», основной инструментал которого сыгран на пианино. Оригинальная версия трека была представлена на альбоме «Somersault» 2017 года. Материал с грядущего альбома был вдохновлен творчеством таких джазовых исполнителей, как Чет Бейкер, Билл Эванс и Винс Гуаральди, и показывает главные композиции Beach Fossils со стороны лиричных баллад на фортепиано.

https://twitter.com/beachfossils/status/1440683715768709120

В компиляцию войдут 8 переработок, она будет выпущена 19 ноября на лейбле Bayonet Records