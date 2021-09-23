Брянск, 23 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. К укладке многотонных балок приступили рабочие на строительстве нового моста через Десну в Советском районе Брянска. Коммунальные службы продолжают перенос тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации города.

Https://bga32.ru Строительство моста в Брянске

Вес каждой балки 34 тонны. Их изготавливают в Белгороде, всего для нового моста потребуется 198 штук. Параллельно рабочие возводят опоры моста, их будет 12, две из которых — непосредственно в русле реки. В конечном итоге длина четырёхполосного сооружения составит 270 метров.

При строительстве нового моста потребовалось перенести тепловые сети. Коммунальным службам осталось переустроить около 25 метров из 400.

Строящийся мост заменит существующий понтонный, эксплуатируемый более 25 лет.