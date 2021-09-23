Боровск, Калужская область, 23 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской области в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с международным наркобизнесом пресечен канал распространения наркотиков на территории Калужской области, сообщили 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Задержан с поличным выходец из ближнего зарубежья — член организованной преступной группы, забравший в лесополосе тайниковой закладки, содержащей 2,91 кг наркотического вещества. Следственным подразделением УФСБ было расследовано уголовное дело.

Решением Боровского районного суда обвиняемый признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.