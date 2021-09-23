Кировград, Свердловская область, 23 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Кировграде (Свердловская область) задержан гражданин, подозреваемый в убийстве женщины и её двух четырёхлетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Поджог

По версии следствия, задержанный рецидивист 1983 года рождения убил гражданку и её детей-близнецов, после чего поджёг квартиру для сокрытия следов преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, тела были найдены во время тушения пожара в квартире.