Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций должна отреагировать на участие жителей Крыма и Донбасса в выборах в Государственную думу РФ, которые прошли в России с 17 по 19 сентября. Об этом в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Украинский лидер считает, что Россия «заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент». Также Киев ждёт реакции международной организации и на выдачу российских паспортов сотням жителей Донбасса, которую Зеленский назвал «доказательством международного преступления» и «неуважением к международному праву».

«Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? — сказал Зеленский. — Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины признала очередные выборы депутатов Госдумы Российской Федерации незаконными. Парламент Украины объявил сформированный по результатам голосования законодательный орган РФ нелегитимным.

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Кроме того, Рада обратилась с просьбой к парламентам всех иностранных государств и международным парламентским организациям представить надлежащую оценку выборам в РФ — «по фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Крыма и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях».