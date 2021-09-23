Мельбурн, Австралия, 23 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Жителей штата Виктория (юго-восток Австралии) предупредили о необходимости подготовиться к новым подземным толчкам в ближайшие «дни, если не недели» после мощного землетрясения магнитудой 5,9 балла. Об этом 23 сентября сообщил телеканал Nine News.

Bna.bh Землетрясение

Напомним, что 22 сентября в австралийской Виктории произошел мощный подземный толчок, сила которого ощущалась по всему штату, а также в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Это крупнейшее зарегистрированное землетрясение в Виктории.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Очевидно, нам нужно сохранять осторожность из-за угрозы [новых] подземных толчков и желать всего наилучшего тем, кто проводит инспекции и укрепляет пострадавшие здания и ликвидирует любой ущерб, который был нанесен», — заявил Моррисон.