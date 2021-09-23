Махачкала, 23 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Дагестане непогода оставила без света жителей более десяти районов. Сильный ветер, порывы которого достигали 25 м/с, и дожди привели к авариям на распределительных сетях. В настоящее время начались ремонтные работы, сообщили в минэнерго РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«В Дагестане с 08:00 (мск) 23 сентября по настоящее время из-за дождя и очень сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду происходят отключения в распределительных электросетях 6−10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» — Дагэнерго). По данным на 09:00 без электроснабжения остаются около 146 000 человек» , — говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

По предварительным данным, без света остается часть потребителей в Ахвахском, Ботлихском, Гунибском Дахадаевском, Карабудахкенстком, Кулинском, Левашинстком, Новолакском, Табасаранском, Хунзахском и Шамильском районах, пишет РИА Новости.