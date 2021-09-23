Казань, 23 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Татарии проведут независимую оценку качества условий оказания услуг организациями в сфере образования. Основной целью мероприятия является предоставление жителям информации о качестве оказания услуг учреждениями, осуществляющими образовательный процесс, а также повышение качества деятельности данных организаций, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В этом году в республике независимая оценка пройдет в отношении 77 организаций, в их числе 65 профессиональных образовательных учреждений, восемь социально ориентированных некоммерческих организаций и четыре организации для одаренных детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранять объем образовательных программ по новой модели профессионального образования. С ее точки зрения, это позволит выпускать всесторонне развитых специалистов.

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