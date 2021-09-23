Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов», минимально уступившие «Чайке» (село Песчанокопское) в матче Кубка России (0:1), находятся не в лучшем психологическом состоянии. Однако причина поражения заключается в плохой работе как самих футболистов, так и тренерского штаба. На это указал наставник жёлто-синих Юрий Сёмин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Юрий Сёмин

«Думаю, что оно [психологическое состояние] не лучшее, особенно на протяжении последних дней. Причины? В первую очередь результаты. Также на определённых позициях не хватает игроков. <…> Когда проигрываешь, особенно такие матчи, всегда можно найти какие-то причины. Но я не хочу их искать. Мы плохо сработали — и тренеры, и игроки. Основная вина на нас», — сказал Сёмин.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Ростов» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Солидарность Арене» в Самаре завершилась со счётом 4:2. Капитан «Ростова» Максим Осипенко ранееизвинился перед болельщиками за разгромное поражение в Самаре и пообещал, что команда приложит все усилия для победы в дальнейших матчах.