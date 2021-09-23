Уфа, 23 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Система назначения заместителей премьер-министра правительства Башкирии изменена в республике. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

IlshatS Дом правительства Башкирии

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии приняли в окончательном чтении изменения в республиканскую конституцию, согласно которым меняется процедура назначения вице-премьеров правительства Башкирии.

Отмечается, что теперь кандидатуры на эту должность будут проходить согласование в госсобрании. Ранее вице-премьеры назначались указом главы региона. Сейчас глава Башкирии будет назначать заместителей премьер-министра по представлению премьер-министра правительства с согласия госсобрания.

«Данные изменения направлены на усиление кадровой политики региона, повышение прозрачности деятельности и будут способствовать усилению роли парламента в ключевых решениях в области государственного управления. Процедура согласования в парламенте укрепит статус заместителей премьер-министра, а также будет способствовать усилению взаимодействия между различными ветвями власти региона», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров внес измерения в состав правительства республики.