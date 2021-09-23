Оренбург, 23 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Оренбурге вернулся автобусный маршрут до аэропорта. Стоимость поездки составляет 100 рублей. Об это сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Оренбург».

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Расписание составлено с учетом времени прилёта-вылета воздушных судов в аэропорту. Из Оренбурга автобус маршрута № 158 отправляется от остановки «Армада». При этом пассажирам необходимо предупреждать водителя о поездке до аэропорта.

Из аэропорта в город можно попасть теперь на автобусе, следующему по маршруту № 101.

Стоит отметить, что ранее до аэропорта можно было добраться либо на личном авто, либо на такси. В последнем случае поездка стоила в районе 500 рублей.