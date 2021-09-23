Тернополь, Украина, 23 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Украине, подземные толчки ощутили жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей страны. Об этом 23 сентября сообщает Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук.

Martin Luff Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения, которое произошло в 06:18 (совпадает с мск), находился около города Чорткова (Тернопольская область), в районе Днестра. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

При этом данных о пострадавших и разрушения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Филиппин.