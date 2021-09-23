Москва, 23 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. На западе Москвы в районе в районе Ново-Переделкино около деревни Орлово построят новый спортивный объект BMX-велодром, сообщили в Стройкомплексе.

johnthescone Велодром

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что площадь спортивного объекта составит около 1,5 тыс. кв. метров. Проект согласован с Градостроительно-земельной комиссией.

Пятова уточнила, что BMX — это олимпийский вид спорта. Для занятий используются специальные велосипеды до 12 кг с размером колёс 20 дюймов, без подвески и при наличии всего лишь одной передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве планируется возвести эксплуатацию 13 объектов спортивной инфраструктуры.

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