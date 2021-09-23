Канберра, 23 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Новый флот атомных подводных лодок Австралии станет серьезным испытанием для Китая в области ведения боевых действий на море, в которой растущая сверхдержава отстает от Запада. Об этом 23 сентября в эфире телеканала Nine News рассказал эксперт по вопросам обороны Маркус Хеллиер.

Phoenix500 Китай и Австралия

«У США есть значительное преимущество перед Китаем в разработке подводных лодок. Китайские подводные лодки как минимум на поколение отстают от американских», — заявил эксперт.

Напомним, что после заключения соглашения AUKUS Австралия получит от Великобритании и США не менее восьми атомных подлодок. Соединенные Штаты также предоставят стране технологии для их развития.

В дополнение к своим существующим противолодочным надводным кораблям и самолетам Китай сейчас рассматривает применение других технологии для борьбы с подлодками.

«Они все чаще обращают внимание на дроны и подводные датчики», — отметил Хеллиер.