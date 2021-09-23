Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» одержал победу над эквадорской «Барселоной» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:0.

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В составе «Фламенго» дубль оформил нападающий Бруно Энрике, забивший на 21-й и 38-й минутах.

Ответный матч состоится 30 сентября в Гуаякиле (Эквадор).

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