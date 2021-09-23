Тула, 23 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Крупная авария с участием трёх большегрузных автомобилей произошла в Тульской области утром 23 сентября, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области Место аварии

Сообщение об аварии происшествии на 145 км федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на территории Веневского района Тульской области поступило около 07:00 23 сентября. Столкнулись три большегрузных автомобиля — Scania, Foton и Mercedes.

«Имеются пострадавшие. Для извлечения пострадавших спасатели применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут», — уточнили в МЧС.

По предварительной информации УМВД, в результате аварии погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс».

По данным МЧС, на месте происшествия организовано реверсивное движение.