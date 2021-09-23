Москва, 23 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года уже в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что мировой спрос на нефть может уже не восстановиться до уровня 2019 года.

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«Подобный сценарий является маловероятным, — сказал Салихов. — Судя по текущей динамике, мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года уже в 2022 году. Хотя спрос на авиационный керосин не восстановится к тому времени из-за сохраняющейся слабости в международных авиационных перевозках, мировой спрос на бензин превысит в 2022 году показатели 2019 года на 0,6−0,8 млн баррелей в сутки. В какой-то степени пандемия коронавируса приводит к структурным изменениям в спросе на нефтепродукты, с большей ориентацией на бензин. Личный транспорт стал чаще использоваться дальних поездок».

Кроме того, по словам Салихова, люди все чаще используют личный транспорт из соображений безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее было названо несколько факторов стимулирующие роста спроса на нефть и нефтепродукты.