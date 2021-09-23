Москва, 23 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Москве зарегистрировали 9756 договоров долевого участия в строительстве, сообщили 23 сентября в пресс-службе столичного управления Росреестра.

ИА REGNUM Новостройки

Этот результат на 8% больше, чем в августе 2020 года (тогда зарегистрировали 9045 сделок) и на 46%, чем в августе 2019 года (6665 сделок).

Из общего числа 6388 договоров заключено на рынке жилой недвижимости. Это на 329 сделок меньше, чем в июле 2021 года. На 9,5% показатель снизился к августу 2020 года (7062 сделки). Тем не менее, к августу 2019 года, когда было учтено 4987 сделок, произошёл рост в 1,3 раза.

«Наиболее показательным с точки зрения статистики мы считаем сравнение именно 2019 и 2021 годов, поскольку, несмотря на относительную стабильность, пандемия внесла свои коррективы», — прокомментировал итоги глава управления Игорь Майданов.