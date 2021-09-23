Тольятти, Самарская область, 23 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представил фотографии вседорожника Lada Niva для ралли «Дакар». Снимки с автомобилем размещены на официальной странице компании в социальной сети «Вконтакте».

Lada Lada Niva для «Дакара»

Команда завода «Niva Red Legend Team» намерена выступить в гонках на внедорожнике Lada Niva 1984 года производства.

Кузов автомобиля окрашен в белый цвет и имеет красные надписи на дверях, лобовом стекле, а также на задних стёклах.

Специалисты АвтоВАЗа доработали кузов автомобиля, сделав его более лёгким, модернизировали мотор, установили каркас безопасности и установили в салон спортивные кресла.

От завода на гонках будут участвовать гонщики Марио Якобер и Сладан Мильич.

Ранее АвтоВАЗ представил версию Lada Vesta SW Cross для таксистов. Модель укомплектована автоматической коробкой передач. Машина оклеена ярко-желтой виниловой пленкой с шашечками, а на крыше спецверсии установлен оранжевый фонарь.

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