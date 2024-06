Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Американская поп-певица Рианна рассказала о своем долгожданном девятом альбоме, сообщив, что он будет «полностью отличаться» от ее предыдущего материала, об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

celebrityabc Рианна

Продвигая свое предстоящее шоу Savage X Fenty, Рианна поделилась информацией о том, что в скором времени она представит новый материал. Напомним, что последний студийный альбом исполнительницы «Anti» вышел в 2016 году. В разговоре с Associated Press Рианна сказала: «Вы даже не представляете, что можете услышать, просто запомните это. Все, что вы знаете о Рианне, не будет тем, что было раньше. Я экспериментирую. Музыка похожа на моду, вы должны уметь играть, а я должна иметь возможность носить все, что захочу, и я отношусь к музыке так же».

Ее последний официальный релиз вышел в марте прошлого года, когда она выступила в качестве гостя на треке PARTYNEXTDOOR «Believe It».