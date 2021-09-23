Москва, 23 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Благодаря программе туристического кешбэка экономики регионов получат в 2021 году около 70 млрд рублей. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

Станислав Матяшов ИА Красная Весна Турист

«По нашим подсчетам, благодаря программе туристического кешбэка с учетом дополнительных трат туристов региональные экономики суммарно получат в 2021 году порядка 70 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с января 2021 года туристическим кешбэком воспользовались более 1,6 млн жителей страны. Сумма приобретенных туристами услуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей.

Самыми популярными в «осеннее окно» продаж стали туры в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым, а также оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Популярностью пользовались и культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарию, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.