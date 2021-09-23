Москва, 23 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Блогер и модель Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, подписала контракт с ООН. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 22 сентября.

Скриншот с YouTube Оксана Самойлова

https://www.instagram.com/p/CUITKmQIrp-/

По словам Самойловой, она в течение года готовила проект, подробностей которого не раскрыла. «Ребята! Вы понимаете, это ООН!!! больше ответственности я, наверное, никогда не чувствовала, чем сейчас. Это просто гигантский шаг к моей цели реально повлиять на жизни людей», — написала блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Оксана Самойлова является соосновательницей бренда MiraSezar. В 2012 году она вышла замуж за Джигана, пара воспитывает четверых детей.