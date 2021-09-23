В Ульяновске стали чаще заражаться коронавирусом
Ульяновск, 23 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Ульяновске число заболевших COVID-19 в сентябре 2021 года значительно превысило показатели сентября прошлого года. Об этом сообщает администрация областного центра по итогам заседания штаба по развитию города.
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Начальник управления мэрии Людмила Бабунова проинформировала, с 1 сентября по 20 сентября количество ковидных больных составило 3221 человек, что в 1,5 раза больше, чем было в сентябре 2020 года. Летом количество заразившихся возросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
В мэрии отмечают, что с начала пандемии в Ульяновске выявлено более 47,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Ленинском районе.
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин обратил внимание на снижение темпов вакцинации от COVID-19 и подчеркнул, что «в регионе зафиксирован максимум по количеству заболевших». Он отметил, что в данных условиях необходимо усилить контроль за соблюдением профилактических мер.
Как сообщало ИА REGNUM, последние шесть дней в Ульяновской области выявляют более 300 случаев заражения коронавирусом ежесуточно. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 80 570 случаев заражения коронавирусом, вылечился 71 551 житель, умерли 2509 ковид-пациентов.
Напомним, что в минздраве Ульяновской области возвращают рабочие группы, которые будут задействованы в организации медицинской помощи, лекарственном обеспечении и решении других вопросов оказания первичной помощи населению.