Оренбург, 23 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В селе Александровка Оренбургской области 83-летняя жительница выполнила нормы ГТО, сообщает пресс-служба областного правительства.

Gto.ru Значок ГТО

Нормативы сдавали женщины 60 лет и старше. Все они являются участницами клуба по интересам для граждан пожилого возраста «Шаг к здоровью».

Пенсионерки протестировали свои возможности в беге на дистанции 2 километра, упражнении на пресс, подтягиваниях из виса на низкой перекладине (или на выбор — сгибание-разгибание рук в упоре лежа от скамьи), прыжке с места толчком двумя ногами, наклонах стоя на гимнастический скамье. В зачет пошла и скандинавская ходьба, которой женщины занимаются регулярно.

83-летняя жительница села успешно выполнила все предложенные испытания. «Каждый день по утрам я делаю зарядку, разминаю мышцы рук, ног, туловища и шеи, много гуляю. На площадку ГТО с другими участницами клуба ходим регулярно. Для меня очень важно быть в кругу общения и не отставать от молодежи. Своим внукам я стараюсь подавать пример», — сказала она.