Джакарта, 23 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Представители министерства религии Индонезии встретились с послом Саудовской Аравии, сообщает Kompas.

(сс)Vyacheslav Argenberg В мечети

«Мы надеемся, что правительство Саудовской Аравии немедленно снимет запрет и даст индонезийским паломникам возможность отправиться в Святую землю», — говорится в заявлении министерства религии Индонезии.

Министр иностранных дел Индонезии надеется, что Саудовская Аравия пересмотрит политику в отношении вакцин и умры.

Кроме того, индонезийские паломники готовы следовать медицинским протоколам, установленным правительством Саудовской Аравии.

Есть пять стран, которые отправляют больше всего паломников в Саудовскую Аравию, а именно Пакистан, Индонезия, Индия, Турция и Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипризвала международное сообщество помочь беженцам рохинджа, населяющим лагерь беженцев в Бангладеш, получить вакцину против коронавируса.