Ярославль, 23 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области нашли гигантского слизня, которого в СМИ часто называют «каннибалом». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отдел природы Ярославского музея-заповедника.

Отдел природы Ярославского музея-заповедника Слизень из Переславля

В СМИ сообщают, что подобный вредитель ест не только растения, но и себе подобных и даже «птенчика в гнезде». Ученые добавляют — данный вид входит в 100 чужеродных в Европе.

«Как этот вид только не называют — испанский слизень, красный придорожный слизень, ядовитый слизень-каннибал, лузитанский слизень-убийца… Но научное название его — Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855, что в переводе с латыни слизень обыкновенный. Этот вид обитает в теплых странах Европы, но с декоративными растениями стал расселяться по всему свету (даже преодолел океан и попал в США). И сейчас Arion vulgaris считается одним из 100 важнейших чужеродных видов Европы (и единственным из сухопутных моллюсков). Но будем надеяться, что в наших краях с морозными зимами ему будет некомфортно, и этот слизень широко в Ярославской области не расселится», — рассказали в отделе природы Ярославского музея-заповедника.

Отдел природы Ярославского музея-заповедника Длина слизня — около 10 см

Пойманного в Переславле слизня передали на кафедру зоологии Ярославского государственного университета имени Демидова. Специалисты также обратились к ярославцам с предложением: «если попадется такой слизень, поймайте и передайте учёным».