Улан-Удэ, 23 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Прокуратура Бурятии требует признать незаконным указ главы региона об увольнении министра образования и науки Баира Жалсанова «по собственному желанию». Об этом сообщает портал «МК в Бурятии».

Иван Шилов ИА REGNUM Баир Жалсанов

Как отмечается, прокурор требует изменить формулировку на увольнение по причине утраты доверия. Суд рассмотрит иск 30 сентября.

В случае удовлетворения иска судом экс-министр попадёт в соответствующий список и не сможет претендовать на занятие государственных и муниципальных должностей в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в министерстве образования и науки республики прошли обыска в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В результате были похищены бюджетные средства, выделенные на развитие системы дошкольного образования. Глава ведомства позже попросился в отставку.